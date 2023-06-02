Yalı Çapkını 36.bölüm fragmanı! (VİDEO) Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Kullanıcılar tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her hafta seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını 36.bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Yalı Çapkını 36.bölüm fragmanı!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık'ı cenazede görünce ipleri koparır. Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün, Orhan'a olan öfkesini yenemez. Zerrin ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit, Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde beklemediği bir mesaj alır. Halis Ağa, uzun bir aradan sonra Hattuç'a ördüğü duvarları indirir. Kazım ise Suna'yla ilgili evlilik planını uygulamaya koyarken, Seyran'la ilgili verdiği karar ise herkesi şaşırtır.

YALI ÇAPKINI 36.BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi her Cuma seyircisiyle buluşuyor. Yalı Çapkını son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin takipçileri tarafından yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yalı Çapkını 36.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.