Yalı Çapkını 36.bölüm 3. fragman! Yalı Çapkını sezon finali yeni fragman İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI 36.BÖLÜM 3. FRAGMAN! Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi bu hafta sezon finaliyle ekranlara gelecek. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Son bölümüyle sosyal medyaya damga vuran Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin 36.bölüm 3.fragmanı araştırılıyor. İşte, Yalı Çapkını 36.bölüm 3.fragman izleme linki!

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

YALI ÇAPKINI 36.BÖLÜM 3. FRAGMANI!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Star Tv'de yayınlanan dizi, bu hafta sezon finaliyle ekranlara gelecek. Yalı Çapkını 36.bölüm 3.fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni fragmanı resmi YouTube hesapları üzerinden yayınlanmıştır.