Yalı Çapkını 36.bölüm 2. fragmanı! Yalı Çapkını sezon finali fragman İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI 36.BÖLÜM 2. FRAGMAN! Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi bu hafta sezon finaliyle ekranlara gelecek. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Son bölümüyle sosyal medyaya damga vuran Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin 36.bölüm 2.fragmanı araştırılıyor. İşte, Yalı Çapkını 36.bölüm 2.fragman izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin'i çok endişelendiren bir hamlede bulunur. Ferit, Tarık'ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verir. Sonrasında ise Seyran'ın geceyi Ferit'le geçirdiğini öğrenince Seyran'a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif eder. Ferit, tüm olup bitenlerden sonra kendini çok yalnız hissetmektedir ve Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Seyran ise hiç beklemediği birinin ziyaretinden sonra önemli bir karar verir.

YALI ÇAPKINI 36.BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Star Tv'de yayınlanan dizi, bu hafta sezon finaliyle ekranlara gelecek. Yalı Çapkını 36.bölüm 2.fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni fragmanı resmi YouTub hesapları üzerinden yayınlanmıştır.