Yalı Çapkını 35.bölüm fragmanı! Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni fragman İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Star Tv'nin sevilen dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, Yalı Çapkını 35.bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık'ı cenazede görünce ipleri koparır. Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün, Orhan'a olan öfkesini yenemez. Zerrin ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit, Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde beklemediği bir mesaj alır. Halis Ağa, uzun bir aradan sonra Hattuç'a ördüğü duvarları indirir. Kazım ise Suna'yla ilgili evlilik planını uygulamaya koyarken, Seyran'la ilgili verdiği karar ise herkesi şaşırtır.

YALI ÇAPKINI 35.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını 35.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin gelecek hafta fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.