Yalı Çapkını 35.bölüm fragmanı (VİDEO) Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Beril Pozam'ın yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Yalı Çapkını 35.bölüm fragmanı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık'ı cenazede görünce ipleri koparır. Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün, Orhan'a olan öfkesini yenemez. Zerrin ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit, Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde beklemediği bir mesaj alır. Halis Ağa, uzun bir aradan sonra Hattuç'a ördüğü duvarları indirir. Kazım ise Suna'yla ilgili evlilik planını uygulamaya koyarken, Seyran'la ilgili verdiği karar ise herkesi şaşırtır.

YALI ÇAPKINI 35.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Sevilen dizi Yalı Çapkını son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Yalı Çapkını'nın 35.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.