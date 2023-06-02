Yalı Çapkını 35.bölüm CANLI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI YAYIN! 2 Haziran Yalı Çapkını dizisi İZLE!

Yalı Çapkını CANLI YAYIN! Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevilen dizi Yalı Çapkını her Cuma saat 20.00'da seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını 35.bölüm canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 35.bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık'ı cenazede görünce ipleri koparır. Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün, Orhan'a olan öfkesini yenemez. Zerrin ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit, Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde beklemediği bir mesaj alır. Halis Ağa, uzun bir aradan sonra Hattuç'a ördüğü duvarları indirir. Kazım ise Suna'yla ilgili evlilik planını uygulamaya koyarken, Seyran'la ilgili verdiği karar ise herkesi şaşırtır.

YALI ÇAPKINI 35.BÖLÜM CANLI İZLE!

Yalı Çapkını dizisi her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Kullanıcılar tarafından yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Yalı Çapkını dizisi Star Tv'de saat 20.00'da yayınlanmaktadır.