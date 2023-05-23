Yalı Çapkını 34.bölüm fragmanı! (VİDEO) Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 34.bölüm yeni fragman İZLE!

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını 34.bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni fragmanı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki,Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

YALI ÇAPKINI 34.BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 34.bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Yalı Çapkını 34.bölüm fragmanı resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanmıştır.