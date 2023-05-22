Yalı Çapkını 34.bölüm fragman İZLE! Yalı Çapkını 34.bölüm 1. fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını'nın son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Yalı Çapkını dizinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yalı Çapkını 34.bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 34.bölüm 1.fragman! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

YALI ÇAPKINI 34.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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