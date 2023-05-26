Yalı Çapkını 34.bölüm CANLI İZLE! 26 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 34.bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

YALI ÇAPKINI 34.BÖLÜM CANLI İZLE!

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 34.bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.