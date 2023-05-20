Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını bugün 32. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 33. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yalı Çapkını her Cuma saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını 32. bölümünün ardından 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün ardından fragman resmi Youtube kanalı üzerinde yayınlanacaktır.