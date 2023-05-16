Yalı Çapkını 33.bölüm fragmanı İZLE! (VİDEO) Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 33.bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit'i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar. Seyran ise Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez. Seyran'ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım'ın kafasını karıştırınca Hattuç'tan konuya el atmasını ister. Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit'le Pelin konusunda yüzleşir. Suna'ya gelinlik bakmaya gidilir. Saffet Ağa, Kazım'a bonkör bir hediye verir. Ferit ve Seyran'ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.

YALI ÇAPKINI 33.BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını fragmanı merak konusu oldu. Yalı Çapkını 33.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.