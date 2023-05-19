Yalı Çapkını 33. bölüm CANLI İZLE! 19 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm İZLE! Yalı Çapkını CANLI YAYIN!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz hafta ekranlara gelememişti. Yalı Çapkını dizisinin 33.bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizinin hayranları tarafından canlı izleme linki araştırılıyor. Yalı Çapkını 33.bölüm canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm izle! başlıkları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 19 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki!

YALI ÇAPKINI GEÇEN HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?

Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. Star Tv ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yalı Çapkını, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayını sebebiyle yayınlanmamıştı.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit'i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar. Seyran ise Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez. Seyran'ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım'ın kafasını karıştırınca Hattuç'tan konuya el atmasını ister. Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit'le Pelin konusunda yüzleşir. Suna'ya gelinlik bakmaya gidilir. Saffet Ağa, Kazım'a bonkör bir hediye verir. Ferit ve Seyran'ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.

YALI ÇAPKINI 33.BÖLÜM CANLI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Yalı Çapkını dizisinin 33.bölümü 19 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da Star Tv kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.