Yalı Çapkını 33.bölüm 2. fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını 33.bölüm 2.fragman İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yalı Çapkını 33.bölüm 2.fragman izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını 33.bölüm yeni fragman yayınlandı mı? İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur. Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler. Suna ve Saffet'in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir. Tarık ise Seyran'la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır. Öte yandan Ferit, Abidin'e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar. Abidin'in beklenmedik hamlesi ise Ferit'i endişelendirir ve harekete geçirir.

YALI ÇAPKINI 33.BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Yalı Çapkını 33.bölüm 2. fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını yeni fragman yayınlanacak mı merak konusu oldu. Yalı Çapkını 33.bölümden 2.fragman henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.