Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını 32. bölümünün yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 32.bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını bu akşam var mı? İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayını sebebiyle ekranlara gelmemişti. Dizinin hayranları tarafından 32.bölüm ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 32.bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını bu akşam var mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI 32.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını 32.bölümü geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ortak yayını sebebiyle yayınlanmamıştı. Dizinin yeni bölümü 16 Mayıs Salı günü ekranlara gelecekti.