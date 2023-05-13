Yalı Çapkını dizisinin bu hafta ekranlara gelmesinin ardından dizinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Yalı Çapkını 32.bölümü merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 32.bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını son bölüm neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını 32.bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin bu hafta yayınlanmamasının ardından 32.bölümü ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını 32.bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını son bölüm neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını 32.bölüm hangi gün yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit'i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar. Seyran ise Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez. Seyran'ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım'ın kafasını karıştırınca Hattuç'tan konuya el atmasını ister. Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit'le Pelin konusunda yüzleşir. Suna'ya gelinlik bakmaya gidilir. Saffet Ağa, Kazım'a bonkör bir hediye verir. Ferit ve Seyran'ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.

YALI ÇAPKINI 32.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmedi. Dizinin 32. bölümü haftaya Cuma günü ekranlara gelecektir.