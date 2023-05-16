Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını yeni bölümü araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını 32.bölüm ne zaman başlayacak? 16 Mayıs Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor? Yalı Çapkını hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. Dizinin yeni bölümü bu akşam 16 Mayıs günü yayınlanacak. Kullanıcılar tarafından dizinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını 32.bölüm ne zaman başlayacak? 16 Mayıs Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor? Yalı Çapkını hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI GEÇEN HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?

Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. İzleyiciler tarafından Yalı Çapkını 32.bölüm neden yayınlanmadı sorusu araştırılıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yalı Çapkını, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayını sebebiyle yayınlanmamıştı.

YALI ÇAPKINI 32.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK.

Yalı Çapkını dizisinin 32.bölümü bu akşam saat 20.00'da Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.