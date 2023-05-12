Yalı Çapkını 32.bölüm CANLI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI YAYIN! 12 Mayıs Yalı Çapkını dizisi İZLE!

Yalı Çapkını 32.bölüm izle! Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Yalı Çapkını dizisinin 32.bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından, Yalı Çapkını 32.bölüm canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 12 Mayıs Yalı Çapkını canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit'i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar. Seyran ise Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez. Seyran'ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım'ın kafasını karıştırınca Hattuç'tan konuya el atmasını ister. Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit'le Pelin konusunda yüzleşir. Suna'ya gelinlik bakmaya gidilir. Saffet Ağa, Kazım'a bonkör bir hediye verir. Ferit ve Seyran'ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.

YALI ÇAPKINI 32.BÖLÜM İZLE!

Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Son bölümüyle sosyal medyaya damga vuran dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yalı Çapkını dizisinin 32.bölümü saat 20.00'da Star Tv ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır.