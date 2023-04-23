Yalı Çapkını 30.bölüm 2. fragmanı İZLE! Yalı Çapkını 30.bölüm yeni fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm son fragman İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yalı Çapkını 30.bölüm 2.fragman izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını 30.bölüm yeni fragman yayınlandı mı? İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider. Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır. Öte yandan Zerrin Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur. Saffet, Suna'yla evleneceği için çok mutludur ve Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.

YALI ÇAPKINI 30.BÖLÜM 2.FRAGMAN İZLE!

Yalı Çapkını 30.bölüm 2.fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin son bölümü sonrasında yayınlanacak yeni fragman merakla bekleniyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin ikinci fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığın haberimizin içerisinde yer alacaktır.