Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanı | (VİDEO) Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı araştırılmaktadır. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır. Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur. Ferit, Suna'yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır. İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder. Saffet Suna'yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa'nın Zerrin'le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.

YALI ÇAPKINI 29.BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını dizisinin son sahnesi sonrasında izleyiciler tarafından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri tarafından Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü fragmanını araştırıyor. Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır...