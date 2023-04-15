Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanı İZLE! (VİDEO) Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin izleyicileri tarafından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin son sahnesi sonrasında yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanı İZLE!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır. Abidin, işi bıraktığını ve Ferit'le olanları Suna'ya anlatır ve ona evlenme teklif eder. Ferit'ten sonra Seyran da Suna ile Abidin'i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık'ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider. Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran'ı ise bir sürpriz beklemektedir. Halis Ağa'nın Kazım'a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder. Ferit'i ise birden fazla tehlike beklemektedir.

YALI ÇAPKINI 29.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin son sahnesi sonrasında izleyiciler tarafından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin izleyicileri tarafından Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü fragmanını araştırıyor. Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır...