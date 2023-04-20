Yalı Çapkını 29.bölüm 3. fragmanı İZLE! Yalı Çapkını 29.bölüm yeni fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm son fragman İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yalı Çapkını 29.bölüm 3.fragman izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını 29.bölüm yeni fragman yayınlandı mı? İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırır. Abidin, işi bıraktığını ve Ferit'le olanları Suna'ya anlatır ve ona evlenme teklif eder. Ferit'ten sonra Seyran da Suna ile Abidin'i öğrenir. Saffet Ağa, Saffet ve abisi Tarık'ı da alarak Kazımlara tanışmaya gider. Suna tüm bu olanlar karşısında çaresiz kalırken, Seyran'ı ise bir sürpriz beklemektedir. Halis Ağa'nın Kazım'a öfkesi Hattuç ile de aralarını bozarken, İfakat planını titizlikle uygulamaya devam eder. Ferit'i ise birden fazla tehlike beklemektedir.

YALI ÇAPKINI 29.BÖLÜM 3.FRAGMAN İZLE!

Yalı Çapkını 29.bölüm 3.fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin son bölümü sonrasında yayınlanacak yeni fragman merakla bekleniyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin üçüncü fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığın haberimizin içerisinde yer alacaktır.