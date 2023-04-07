Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını bugün 27. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 28. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını her Cuma saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 27. bölümünün ardından 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün ardından fragman resmi Youtube kanalı üzerinde yayınlanacaktır.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran, Ferit'i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır. Zerrin, istediği gerginliği yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Kazımlar iftarda Korhanların misafiri olurlar. Masada Suna ve Saffet'in durumu da konuşulunca Ferit teknede Saffet'le bir görüşme daha yapmaları için Kazım'dan onay alır. İşlerin ilerlemesi Suna'yı da Abidin'i de kahrederken Abidin Suna'ya bir teklif yapar. Zerrin'in yeni hamlesi Seyran'ı tedirgin edince, önlemini kimsenin beklemediği şekilde alır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna'yı Seyran ve Ferit'le beraber Saffet'le akşam yemeğine çıkması için ikna eder. Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez. Öte yandan İfakat Latif'le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan'la işbirliği yapmaya devam eder. Zerrin'in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer