Yalı Çapkını 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? (İZLE) Yalı Çapkını yeni bölüm ikinci fragman çıktı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Dizinin 24. bölüm 2. fragmanı hakkında internette, Yalı Çapkını 24. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ikinci fragman çıktı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak? araştırması yapılıyor. Peki, Yalı Çapkını 24. bölümün yeni fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ikinci fragman çıktı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisinin 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran'ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün'le konuşmaya gelir. Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır. Ferit'in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat'ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu : Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir : Ferit Korhan

Çetin Tekindor : Halis Korhan

Şerif Sezer : Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu : İfakat Korhan

Emre Altuğ : Orhan Korhan

Gözde Kansu : Gülgün Korhan

Ersin Arıcı : Abidin

Beril Pozam : Suna Şanlı

Doğukan Polat : Fuat Korhan

İrem Altuğ : Sultan

Öznur Serçeler : Asuman Korhan

Hülya Duyar : Şefika

Diren Polatoğulları : Kazım Şanlı

Sezin Bozacı : Esme Şanlı

Yiğit Tuncay : Latif

Buçe Buse Kahraman : Pelin Yılmaz

Selen Özbayrak : Dicle

Umut Gezer : Yusuf