Yalı Çapkını 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? (İZLE) Yalı Çapkını yeni bölüm ikinci fragman çıktı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Dizinin 24. bölüm 2. fragmanı hakkında internette, Yalı Çapkını 24. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ikinci fragman çıktı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak? araştırması yapılıyor. Peki, Yalı Çapkını 24. bölümün yeni fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ikinci fragman çıktı mı, nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?
Yalı Çapkını dizisinin 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.
Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran'ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün'le konuşmaya gelir. Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır. Ferit'in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat'ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.
Afra Saraçoğlu : Seyran Şanlı
Mert Ramazan Demir : Ferit Korhan
Çetin Tekindor : Halis Korhan
Şerif Sezer : Hattuç Şanlı
Gülçin Santırcıoğlu : İfakat Korhan
Emre Altuğ : Orhan Korhan
Gözde Kansu : Gülgün Korhan
Ersin Arıcı : Abidin
Beril Pozam : Suna Şanlı
Doğukan Polat : Fuat Korhan
İrem Altuğ : Sultan
Öznur Serçeler : Asuman Korhan
Hülya Duyar : Şefika
Diren Polatoğulları : Kazım Şanlı
Sezin Bozacı : Esme Şanlı
Yiğit Tuncay : Latif
Buçe Buse Kahraman : Pelin Yılmaz
Selen Özbayrak : Dicle
Umut Gezer : Yusuf