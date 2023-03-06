Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 22. bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin yeni fragmanını izlemek isteyenler ise arama motorlarında Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 23. bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 23. bölüm fragman HD izle! araması yaptı.

Yalı Çapkını dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Kısa sürede gündemde yerini alan dizinin son bölümü olan 22. bölümü izleyenler şimdi ise yeni bölüm fragmanını merak ediyor ve Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 23. bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 23. bölüm fragman HD izle! araması yapıyor.

YALI ÇAPKINI 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Star Tv sitesini ziyaret ederek fragmanı izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.