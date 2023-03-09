Yalı Çapkını 23.bölüm 2. fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını 23. bölüm yeni fragmanı İZLE!

Yalı Çapkını yeni fragmanı İZLE! Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma Star tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını 21. bölüm 2. fragmanı! aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit'in itirafı Seyran'ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran'ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit'i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır. Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran'la yakınlaşmanın yollarını arar. Latif Ağa'nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat'ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.

YALI ÇAPKINI 23.BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı Star Tv YouTube hesabından yayınlanmıştır.