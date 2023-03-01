Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Dizinin 22. bölüm 2. fragmanı normalde bugün yayınlanacaktı fakat halen yayınlanmadı. Peki, Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanır? Yalı Çapkını fragmanı yok mu, neden yok? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı yok mu, neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanır? Yalı Çapkını fragmanı yok mu, neden yok?

YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANMADI MI, NEDEN YOK?

Yalı Çapkını dizisinin 22. bölüm 2. fragmanı normalde bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Konu hakkında sosyal medyadan yeni bölüm fragmanının bu akşam yayınlanacağı duyurulmuştu. Fakat yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Konu hakkında resmi duyuru yapılmadı.

Yalı Çapkını Twitter paylaşımı:

"Yeni bölüm fragmanı bu akşam yayında! @startv"

YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dizinin 22. bölüm 2. fragmanının ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Normalde bu akşam yayınlanacaktı fakat halen Youtube kanalında yayınlanmadığı görülüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde veya yarın akşam yeni fragmanın yayınlanacağı tahmin ediliyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit'i de işlere dahil eden Halis Ağa'nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin'in arasındaki duygular yoğunlaşır.