Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak ve Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geliyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her Cuma seyircisi ile buluşuyor. Bu hafta Yalı Çapkını var mı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her Cuma seyircisi ile buluşuyor. Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak ve Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geliyor. Bu hafta Yalı Çapkını var mı merak ediliyor. Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.