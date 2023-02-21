Yalı Çapkını 21.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE!

Yalı Çapkını 21.bölüm fragmanı İZLE! Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma Star tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Meydana gelen depremlerin ardından geçtiğimiz hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı! aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

YALI ÇAPKINI 21.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı Star Tv YouTube hesabından yayınlanmıştır.