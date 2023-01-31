Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalı Çapkını dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalı Çapkını 20.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20.bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizisi son bölümünde neler oldu? Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? Yalı Çapkını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınladı mı? 20. bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Star Tv ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkınının son bölümünde yaşanan olaylar izleyiciler tarafndan merak ediliyor. Dizinin son bölümünde şu olaylar yaşandı. Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını, her cuma günü yeni bölümüyle saat 20:00'da Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı çapkını dizisi 19. bölümünün ardından Yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 20. bölümlüde neler olacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Beklenen fragmangeldi! İşte Yalı Çapkını 20.bölüm fragmanı!