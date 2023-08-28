Merakla beklenen ve büyük ilgi gören dizi Yalı Çapkını'nın 2. sezon başlangıç tarihi araştırılmaktadır. Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 2.sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını çekimleri başladı mı? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Sevilen dizi Yalı Çapkını sezon finaliyle damga vurmuştu. Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler 2.sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırmaktadır. Peki, Yalı Çapkını 2.sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını çekimleri başladı mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yalı Çapkını dizisi 9 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştır. Yalı Çapkını yeni sezonunun Eylül ayının son haftasında yayınlanması beklenmektedir.

YALI ÇAPKINI ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Star Tv'de yayınlanan dizinin yeni sezon çekimleri Ağustos son haftası itibariyle başlamıştır. Dizinin oyuncuları tarafından sette fotoğraflar paylaşılmaya başlanmıştır.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.