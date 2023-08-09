Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon tarihi merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon hangi tarihte?

Yalı Çapkını 2. sezon, heyecanla beklenen yapımlar arasında bulunuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Yalı Çapkını oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından Star Tv'nin sevilen dizisinin ne zaman başlayacağı Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon hangi tarihte?

YALI ÇAPKINI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 8 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştır. Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonun 15 Ağustos tarihi civarında yayınlanması bekleniyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmaması nedeniyle net bir bilgi bulunmuyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.