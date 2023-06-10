Yalı Çapkını 2.sezon fragman İZLE! Yalı Çapkını 37.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni sezon fragman İZLE!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Yalı Çapkını dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizi Yalı Çapkını 2.sezon fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı izle! Yalı Çapkını gelecek sezon fragmanı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 2.sezon fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Ferit, Seyran'ın mektubu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduğunu görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

YALI ÇAPKINI 2.SEZON FRAGMANI İZLE!



Yalı Çapkını dizisi son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını, bu akşam sezon finaliyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son sahnesinde Seyran ile kaçmaya karar veren Ferit, Tarık tarafından vurulmuştur. Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin gelecek sezonu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı araştırılıyor. Dizinin 2.sezon fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.