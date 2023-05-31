Yalı Çapkını 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 35. bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 30. bölüm fragman HD izle!

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Gülçin Santırıcıoğlu, Göde Kansu, Şerif Sezer, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin cuma akşamı ekrana gelecek olan 35. bölümünden ilk fragman geldi. Şiddetin ön plana çıktığı fragman izleyicileri kızdırdı. Peki, YYalı Çapkını 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 35. bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 35. bölüm fragman HD izle!

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 34. bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin yeni fragmanını izlemek isteyenler ise arama motorlarında Yalı Çapkını 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 35. bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 35. bölüm fragman HD izle! araması yaptı.

YALI ÇAPKINI 35. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını 35. bölüm 2. fragmanı henüz izleyici ile buluşmadı.

Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen 35. bölümünden ilk fragman yayılandı. Fragmanda Tarık'ın "Namus meselesi başka mesele! Babası olarak temizlemek senin boynunun borcu" diyerek Kazım'a silah uzatması Demet Akalın başta olmak üzere tüm seyircileri kızdırdı. Dizi için "#Şiddetedurde" etiketiyle tepki yağdı.

Ferit'in yanına giderek Seyran'a tokat atarak yalıdan alan Kazım, kızını Gaziantep'e götürme kararı aldı. Ferit duruma karşı çıkarken Kazım Ağa da "Kes sesini! O kız yüzünden abinin sebebi oldun sen" diyerek tepki gösteriyor. Orhan da Ferit'e sinirlenerek "Senin yüzünden oğlumu kaybettim. Yine senin yüzünden babamı kaybedemem" diyerek resti çekiyor.

"NAMUS MESELESİNİ TEMİZLEMEK SENİN BOYNUNUN BORCU"

Seyran'la evlenmek isteyen Tarık ise Orhan'a gözdağı vererek "Oğlunuza sahip çıkın. Seyran'dan uzak dursun. Yakın zamanda bir oğlunuzu toprağa verdiniz. Diğerini vermek istemezsiniz diye düşünüyorum" diyor. Daha sonra Kazım'ın yanına giden Tarık, "Seyran dün gece neredeydi? Namus meselesi başka mesele! Babası olarak bunu temizlemek senin boynunun borcu" diyerek silah uzatıyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.