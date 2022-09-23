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Yalı Çapkını 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 1. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak?

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Yalı Çapkını 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 1. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın bugün 1. bölümü yayınlandı. 1. bölümün ardından dizinin 2. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 1. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

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Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı "Yalı Çapkını" dizisi yakında Star TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yalı Çapkını 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 1. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak?

Dizinin ilk bölümü 23 Eylül Cuma ekranlara gelecek.

Dizinin 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanını yayınlandı.

YALI ÇAPKINI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 1. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak?

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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