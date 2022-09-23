Yalı Çapkını 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 1. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın bugün 1. bölümü yayınlandı. 1. bölümün ardından dizinin 2. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 1. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...