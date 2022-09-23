Yalı Çapkını 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 1. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak?
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın bugün 1. bölümü yayınlandı. 1. bölümün ardından dizinin 2. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 1. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı "Yalı Çapkını" dizisi yakında Star TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yalı Çapkını 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 1. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak?
Dizinin ilk bölümü 23 Eylül Cuma ekranlara gelecek.
Dizinin 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanını yayınlandı.
YALI ÇAPKINI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.
Afra Saraçoğlu
Mert Ramazan Demir
Çetin Tekindor
Şerif Sezer
Gülçin Şantırcıoğlu
Emre Altuğ
Gözde Kansu
Ersin Arıcı
Beril Pozam
Doğukan Polat
İrem Altuğ
Öznur Serçeler
Hülya Duyar
Diren Polatoğulları
Sezin Bozacı
Yiğit Tuncay
Buçe Buse Kahraman
Cansu Fırıncı
Selen Özbayrak
Umut Gezer