Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 18. bölümüyle ekranlara geldi. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 19.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını fragmanı bugün yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Yalı Çapkını 19.bölüm fragmanı! Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını 19.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını fragmanı bugün yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.