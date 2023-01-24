Yalı Çapkını 19.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! İşte, Yalı Çapkını 19.bölüm fragman izleme linki!

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? İşte, Yalı Çapkını 19.bölüm fragman izleme linki!

Yalı Çapkını 19.bölüm fragmanı! Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma Star tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını 19.bölüm fragmanı izle! aratılan konular arasında yer alıyor.Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? İşte, Yalı Çapkını 19.bölüm fragman izleme linki! Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır. Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU!

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer

YALI ÇAPKINI 19.BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Yalı Çapkını 19.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.