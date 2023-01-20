Yalı Çapkını 18.bölüm İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm İZLE! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm izle!

Yalı Çapkını 18.bölüm İZLE! Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen Yalı Çapkını adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yalı Çapkını canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle! araştırmaları yapmaya başladı. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki!

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

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