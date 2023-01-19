Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalı Çapkını dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman?Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı izle! 18.bölüm fragmanı izle!

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Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin 18.bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 18. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? 18.Fragmanı nasıl izleniri, Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını dizisinde son bölümünde neler oldu? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara izleyicisiyle buluşuyor

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCUARI KİM?

Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir,

Çetin Tekindor,

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ,

Gözde Kansu,

Ersin Arıcı,

Beril Pozam,

Doğukan Polat,

İrem Altuğ,

Öznur Serçeler,

Hülya Duyar,

Diren Polatoğulları,

Sezin Bozacı,

Yiğit Tuncay,

Buçe Buse Kahraman,

Cansu Fırıncı,

Selen Özbayrak,

Umut Gezer.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI MI?

Star Tv ekranlarda yayınladığı gün itibaren izleyicilerin büyük ilgisini kazana Yalı Çapkını dizisi 17.bölümün ardından 18. bölüm ile izleyicilerinin karşısına gelmeye hazırlanıyor. İşte Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı!