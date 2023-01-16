Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalı Çapkını dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 18. bölüm fragmanı izle!

Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta? Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölümü izleyicilerinde merak uyandırdı. Peki, Yalı çapkını ne zaman, saat kaçta? Yalı çapkını 18. bölüm fragmanı yayınladı mı? Yalı çapkını dizisinin son bölümünde neler oldu? Yalı çapkını dizisinin konusun gerçek mi? Yalı çapkını dizisinin konusu ne ? Yalı çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda kimler rol alıyor? Yalı çapkını yeni bölümünde neler olacak? 18. bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

YALI ÇAPKINI DİZSİNİN KONUSU GERÇEK Mİ?

Yalı Çapkını'nın esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile ilgili şu sözleri söyledi: "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız şeklinde konuştu.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor.

YALI ÇPKINI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER ROL ALIYOR?

Her hafta Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve yayınladığı günden itibaren izleyicisinin büyük beğenisini kazanan televizyon dünyasına damgasını vuran. Yalı çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin 17. bölümün ardından izleyiciler tarafından bir süredir araştırlıyordu.Beklenen haber geldi merakla beklenen Yalı çapkını dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınladı! İşte o fragman...