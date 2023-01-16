Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı izle!
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalı Çapkını dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 18. bölüm fragmanı izle!
Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta? Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölümü izleyicilerinde merak uyandırdı. Peki, Yalı çapkını ne zaman, saat kaçta? Yalı çapkını 18. bölüm fragmanı yayınladı mı? Yalı çapkını dizisinin son bölümünde neler oldu? Yalı çapkını dizisinin konusun gerçek mi? Yalı çapkını dizisinin konusu ne ? Yalı çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda kimler rol alıyor? Yalı çapkını yeni bölümünde neler olacak? 18. bölüm fragmanı izle!
Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.
Yalı Çapkını'nın esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını gerçek hikayesi ile ilgili şu sözleri söyledi: "Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız şeklinde konuştu.
Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor.
Her hafta Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve yayınladığı günden itibaren izleyicisinin büyük beğenisini kazanan televizyon dünyasına damgasını vuran. Yalı çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Afra Saraçoğlu
- Mert Ramazan Demir
- Çetin Tekindor
- Şerif Sezer
- Gülçin Şantırcıoğlu
- Emre Altuğ
- Gözde Kansu
- Ersin Arıcı
- Beril Pozam
- Doğukan Polat
- İrem Altuğ
- Öznur Serçeler
- Hülya Duyar
- Diren Polatoğulları
- Sezin Bozacı
- Yiğit Tuncay
- Buçe Buse Kahraman
- Cansu Fırıncı
- Selen Özbayrak
- Umut Gezer
Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin 17. bölümün ardından izleyiciler tarafından bir süredir araştırlıyordu.Beklenen haber geldi merakla beklenen Yalı çapkını dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınladı! İşte o fragman...