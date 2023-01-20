Yalı Çapkını 18.bölüm 2. fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak?

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Yalı Çapkını 18.bölüm 2. fragmanı İZLE! Her hafta ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü sonrasında Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri tarafından Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı izle! konuları araştırılmaya başlandı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

YALI ÇAPKINI 18.BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yalı Çapkını dizisinin 18.bölüm 2. fragmanı yayınlanmıştır.