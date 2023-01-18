Yalı Çapkını 18. Bölüm 2. Fragman izle! Yalı Çapkını 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı yayınlandı. İzleyiciler yeni fragman için, Yalı Çapkını 18. Bölüm 2. Fragman izle! Yalı Çapkını 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni fragman nereden izlenir? Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını 18. Bölüm 2. Fragman izle! Yalı Çapkını 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?
Dizinin 18. bölüm 2. fragmanı bugün yayınlandı. Fragmanı Youtube veya Star TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Peri'yi kaybetmekten çok korkan Tamer, onu yine mahzende bulunca ani bir kararla Peri'ye evlenme teklifi eder.
Tamer, Berrin'e boşanmak istediğini söyler. Bu evliliği sürdürmeye inancı kalmayan Berrin kabul eder.
Ahu ve Berrin, Peri'nin gece orada kaldığını öğrendiklerinde yalıda kıyametler kopar. Ne kadar uğraşsa da Berrin'i yalıda kalmaya ikna edemeyen Ahu, bu defa da boşanma için şartlar öne sürer.
Evi sahiplenmeye başlayan Peri, kendini kabul ettirme ve sevdirme çabasına girer fakat bu hiç de kolay olmayacaktır.
Yalıda işler çığırından çıkmışken sürpriz bir misafirin gelişiyle her şey daha da karışacaktır.
Afra Saraçoğlu : Seyran Şanlı
Mert Ramazan Demir : Ferit Korhan
Çetin Tekindor : Halis Korhan (Ağa)
Şerif Sezer : Hattuç Şanlı
Gülçin Santırcıoğlu : İfakat Korhan
Emre Altuğ : Orhan Korhan
Gözde Kansu : Gülgün Korhan
Ersin Arıcı : Abidin
Beril Pozam : Suna Şanlı
Doğukan Polat : Fuat Korhan
İrem Altuğ : Sultan
Öznur Serçeler : Asuman Korhan
Hülya Duyar : Şefika
Diren Polatoğulları : Kazım Şanlı
Sezin Bozacı : Esme Şanlı
Yiğit Tuncay : Latif
Buçe Buse Kahraman : Pelin Yılmaz
Selen Özbayrak : Dicle
Umut Gezer : Yusuf