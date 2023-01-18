Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni fragmanı yayınlandı. İzleyiciler yeni fragman için, Yalı Çapkını 18. Bölüm 2. Fragman izle! Yalı Çapkını 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni fragman nereden izlenir? Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını 18. Bölüm 2. Fragman izle! Yalı Çapkını 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 18. bölüm 2. fragmanı bugün yayınlandı. Fragmanı Youtube veya Star TV üzerinden izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Peri'yi kaybetmekten çok korkan Tamer, onu yine mahzende bulunca ani bir kararla Peri'ye evlenme teklifi eder.

Tamer, Berrin'e boşanmak istediğini söyler. Bu evliliği sürdürmeye inancı kalmayan Berrin kabul eder.

Ahu ve Berrin, Peri'nin gece orada kaldığını öğrendiklerinde yalıda kıyametler kopar. Ne kadar uğraşsa da Berrin'i yalıda kalmaya ikna edemeyen Ahu, bu defa da boşanma için şartlar öne sürer.

Evi sahiplenmeye başlayan Peri, kendini kabul ettirme ve sevdirme çabasına girer fakat bu hiç de kolay olmayacaktır.

Yalıda işler çığırından çıkmışken sürpriz bir misafirin gelişiyle her şey daha da karışacaktır.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu : Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir : Ferit Korhan

Çetin Tekindor : Halis Korhan (Ağa)

Şerif Sezer : Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu : İfakat Korhan

Emre Altuğ : Orhan Korhan

Gözde Kansu : Gülgün Korhan

Ersin Arıcı : Abidin

Beril Pozam : Suna Şanlı

Doğukan Polat : Fuat Korhan

İrem Altuğ : Sultan

Öznur Serçeler : Asuman Korhan

Hülya Duyar : Şefika

Diren Polatoğulları : Kazım Şanlı

Sezin Bozacı : Esme Şanlı

Yiğit Tuncay : Latif

Buçe Buse Kahraman : Pelin Yılmaz

Selen Özbayrak : Dicle

Umut Gezer : Yusuf