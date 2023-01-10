Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. Star TV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.