Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Yalı Çapkını yeni fragman yok mu, neden yok?

Yalı Çapkını bugün 16. bölüm ile ekranlara gelmişti. Yeni bölümün bitmesinin ardından dizinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Yalı Çapkını yeni fragman hangi gün yayınlanır? Yalı Çapkını yeni fragmanı yok mu? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını her Cuma saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN ÇIKMADI?

Yalı Çapkını dizisinin fragmanları genellikle hafta içi Salı veya Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bazen yeni bölümün son sahnesinden sonra yayınlandığı oluyor ama bugün fragman yayınlanmadı.

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.