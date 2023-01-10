Yalı Çapkını 17.bölüm fragman İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? Yalı Çapkını 17.bölüm 1.fragman İZLE!

Yalı Çapkını 17.bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Dizinin izleyicileri, 17.bölüm fragmanı İZLE! konularını araştırıyor. Yalı Çapkını 17.bölüm İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir. Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yalı Çapkını 17.bölümden ilk fragman yayınlanmıştır. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı Star Tv resmi YouTube hesabında yayınlanmaktadır.