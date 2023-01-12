Yalı Çapkını 17. bölüm 2. fragmanı izle! Yalı Çapkını 2. fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 2. fragmanı!

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YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Yalı Çapkını 17. bölüm 2. fragmanı 11 Ocak Çarşamba günü izleyicileri ile buluştu. 17. Bölümü yarın saat 20:00'da ekranlara gelecek dizinin yeni fragmanı ise oldukça ilgi görüyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Yalı Çapkını oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.