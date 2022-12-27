Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanı yayınladı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalı Çapkını dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalı Çapkını 15 .bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 15. bölüm fragmanı izle!

Yalı Çapkını son bölüm izle! Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını Star TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dikkat çekiyor. Star TV ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 15.bölümü merak edildi. Yalı Çapkını dizisinin son bölüm izleme linki araştırılıyor. Yalı Çapkını son bölüm izle! Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? Yalı Çapkını 15. bölüm full HD izle! Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür. Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını, her cuma günü yeni bölümüyle saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.