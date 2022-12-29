Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanı izle! Yalı Çapkını 2. fragmanı yayınlandı mı?
Gündem Haberleri
Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalı Çapkını dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 15. bölüm ikinci fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? 15. Fragmanı nasıl izlenir! Yalı Çapkını dizisininoyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde…
Yalı Çapkını son bölümünde; Gitmekte olan Ferit'i durdurmak için öpen Seyran'ın tüm çabası boşadır. Bu öpücük Ferit'i geri döndürmez. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır. Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa'nın da Seyran'dan bir isteği olacaktır.
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
Yalı Çapkını oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.
Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.