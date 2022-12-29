Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanı izle! Yalı Çapkını 2. fragmanı yayınlandı mı?

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalı Çapkını dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalı Çapkını 15.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 15. bölüm ikinci fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin konusu nedir? 15. Fragmanı nasıl izlenir! Yalı Çapkını dizisininoyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yalı Çapkını son bölümünde; Gitmekte olan Ferit'i durdurmak için öpen Seyran'ın tüm çabası boşadır. Bu öpücük Ferit'i geri döndürmez. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır. Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa'nın da Seyran'dan bir isteği olacaktır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Yalı Çapkını oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.