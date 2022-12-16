Yalı Çapkını 13. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE!

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı! Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE! Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI 14.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nın 14.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.