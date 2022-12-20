Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 13. bölümüyle geçtiğimiz cuma günü ekranlara geldi. Dizinin sevenleri tarafından, 14.bölüm fragmanı araştırılıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yalı Çapkını 14.bölüm 1. fragman İZLE! Yalı Çapkını 14.bölüm İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak?

Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Dizinin izleyicileri, 14.bölüm fragmanı İZLE! konularını araştırıyor. Yalı Çapkını 14.bölüm İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür. Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

YALI ÇAPKINI 14.BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yalı Çapkını 14.bölümden ilk fragman yayınlanmıştır.