Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını bugün 12. bölümü ile Star TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 13. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 13. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ikinci fragman İZLE! İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını 13. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ikinci fragman İZLE! İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 12. bölümünün ardından 13. Bölüm fragmanı, izleyicileri ile buluşmuştu. 14 Aralık Çarşamba günü ise 13. Bölüm 2. fragman yayınlandı.

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM YENİ FRAGMANI İZLE

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'un Ferit'in sorusuna verdiği cevap Seyran'ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit'i ne de Yusuf'u görmek ister. Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit'i ise tatsız bir sürpriz bekler. İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan'dan yardım ister. Ferit'e bu konuda yardımcı olabilecek kişi ise Seyran'dır.